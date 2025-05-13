Мэрия Сургута просит федеральную помощь на расчистку реки Черной в СНТ «Газовик»

В Сургуте продолжается работа по устранению последствий паводка в районе СНТ «Газовик». В настоящее время остаются подтопленными 19 дачных участков, тогда как в пиковый момент их было 49. Ситуация стабилизируется, но режим повышенной готовности в городе пока не снят. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал начальник управления администрации города Андрей Грачев.

«Основная причина подтоплений ‒ это заторы из льда и поваленных деревьев в русле реки Черная, а также то, что ее ширина и глубина не справляются с объемом талых вод», ‒ пояснил Андрей Грачев.

Паводковая ситуация обострилась 3 мая. Тогда в ЕДДС поступило сообщение о первых подтоплениях, и экстренные службы оперативно выехали на место. Обследование с квадрокоптера подтвердило наличие многочисленных заторов. С этого дня спасатели начали ежедневную расчистку реки.

«Спасателями расчищено около полутора километров реки, ликвидировано около 20 заторов из деревьев. В работах принимают участие две группы специалистов: из МКУ «Сургутский спасательный центр» и КУ «Центроспас-Югория», – отметил Грачев.

На ряде участков ситуация усложняется из-за рельефа: вода уже вернулась в русло, но на самих участках еще стоит. Для откачки будут применяться мотопомпы. Также, по словам спикера, достигнута договоренность с ГРЭС-2 о максимальном водосбросе с водохранилища, чтобы снизить нагрузку на русло.

Отметим, что режим повышенной готовности был введен после распоряжения главы города Максима Слепова 4 мая и продолжает действовать. По словам Грачева, его планируют отменить ближе к концу недели.

«Мы также сформировали и в установленном порядке направили заявку на федеральное финансирование расчистки реки Черная в районе СНТ «Газовик». Она находится на рассмотрении, и, по последним данным, ее должны рассмотреть в мае-июне», ‒ сообщил спикер.

Андрей Грачев также добавил, что ситуация в других районах города остается стабильной. Подтопленных дачных кооперативов за пределами «Газовика» нет. Прогноз по уровню воды в Оби не вызывает опасений: ожидается максимум 770 см, тогда как критическим считается уровень в 800 см.

«Если будет превышение этой отметки, то в зону подтопления могут попасть порядка десяти жилых строений на улице Речной и в береговой зоне реки Сайма. Но пока подтоплений мы не ожидаем», ‒ заверил представитель мэрии.

В целом прохождение паводка зависит от множества факторов. Это и количество осадков, выпавших за зиму, в том числе выше по течению ‒ в Томской, Новосибирской областях и на Алтае. Влияют и погодные условия, перепады температур, глубина промерзания почвы, а также ряд других природных факторов.