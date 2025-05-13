В Сургуте организовали проверку после падения пациента из окна больницы

В Сургуте на территории окружной клинической больницы сегодня утром произошла трагедия − из окна восьмого этажа лечебного корпуса выпал пожилой пациент. По информации «СургутИнформ-ТВ», погибший − мужчина 1949 года.

Департамент здравоохранения ХМАО уже организовала служебную проверку. В ведомстве сообщили, что будет проанализировано качество оказанной медицинской помощи, а также проверено соблюдение всех требований безопасности, установленных для медицинских организаций.

«Медицинская организация взаимодействует со следственными, правоохранительными органами по вопросам процессуальной проверки. Произошедшая ситуация - трагедия и мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего», − передали корреспонденту siapress.ru в пресс-службе Сургутской окружной клинической больницы.

В следственном управлении сообщили, что по факту произошедшего проводится процессуальная проверка.