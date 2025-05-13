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​Как в Сургуте пройдет «Ночь музеев»? // АФИША

Программа мероприятий в «Ночь музеев» в Сургуте

​Как в Сургуте пройдет «Ночь музеев»? // АФИША
Фото: Сургутский художественный музей / vk.com

16 мая

«Ночь музеев» в художественном

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: с 18:00 до 22:00.

Для посетителей сотрудники музея подготовили насыщенную программу:

‒ игровые станции;

‒ экскурсии;

‒ открытие выставки работ учащихся Детской школы искусств №2 «Этюды Победы»;

‒ выступление шоу-балета «PERFORMANCE»;

‒ разнообразные мастер-классы;

‒ песни военных лет в исполнении концерт-бэнда Сургутского музыкально-драматического театра и Алёны Поль.

Посетители мероприятия также смогут познакомиться с действующими выставками музея: «Чтобы помнили…», «Дети войны. 2014», «МИ-МИ-МИШКИ», «КУКЛЯНДИЯ. Новое пространство», «Конек-горбунок», «Этюды Победы».

Телефон для справок: 51-68-13, 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 250 рублей, взрослый ‒ 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

17 мая

«Ночь музеев» в галерее «Стерх»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 15:00 до 21:00.

Посетителей Галереи «Стерх» ждет знакомство с историей, памятными местами и знаковыми личностями Сургута.

Художник Юрий Таныгин расскажет, как финно-угорские мифы, легенды и их герои могут быть темой для современного творчества.

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина представит выставку книг по краеведению и проведет музыкальный квиз.

Традиционно маленьких посетителей и их родителей ждут народные детские подвижные игры, серии настольных игр «Югратека» и мастер-классы, которые в этом году посвящены героям сказок.

Гости акции смогут познакомиться с выставками «В бесконечности городов» Марии Сусаренко и «Ты ходишь под звездой как под короной» Виктора Норкина.

В завершении мероприятия прозвучит музыка российских и зарубежных композиторов в исполнении сургутских музыкантов.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

«Ночь музеев» в культурном центре «Порт»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: с 16:00 до 21:00.

Программу откроет новая выставка московской художницы Наталии Лукомской «Про девочку» ‒ это не просто выставка, это погружение в мир размышлений о детстве, взрослении, женственности и вечных вопросах бытия. Серия из 52 картин, объединенных общей темой, представляет собой глубокий и многогранный взгляд на внутренний мир девочки, ее мечты, страхи, надежды и переживания.

В программе запланированы:

‒ лекция Наталии Лукомской о мире детских воспоминаний, поисках ответов на важные вопросы о себе и окружающем мире;

‒ читакль Летучего театра «Тайна одной истории», в котором актеры с помощью текста и музыки создадут настоящую атмосферу тепла, погружая каждого слушателя в глубины своих чувств;

‒ музыкальное выступление дуэта «OneDay», который исполнит акустические кавер версии известных произведений зарубежных и российских исполнителей.

Взрослых и детей мероприятия ждет множество увлекательных творческих активностей: «Мегаквиз», викторина, арт-занятия по созданию коллажей, монотипии, работе с природными материалами и нейрографике (с художницей Еленой Устенко).

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

«Ночь музеев» в мультимедийном историческом парке «Россия ‒ Моя История. Югра»

Место проведения: Исторический парк «Россия ‒ Моя История. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: с 18:00 до 23:00.

В программе мероприятий запланирована встреча с представителями клуба исторической реконструкции «Арсенал», мастер-класс от центра беспилотных технологий «Северная пчела», просмотр фильма «Корочка хлеба» и встреча с режиссером В. Карташовой, концерт группы «РЭволюция», а также экскурсии по экспозициям парка.

Телефон для справок: 58-90-90. 6+

«Ночь музеев» в Сургутском краеведческом музее

С 18:00 до 24:00 желающие смогут посетить все площадки Сургутского краеведческого музея по единому входному билету: Музейный центр, «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», Центр патриотического наследия и Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова».

В Музейном центре (улица 30 лет Победы 21/2) для гостей подготовили литературно-художественную экскурсию по выставке «Баллада о солдатах», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне с участием студии моды «KARDIGAN» молодежного центра «Цвет» и творческой мастерской «Дилижанс» АУ «Сургутский политехнический колледж», открытие выставки «Слово о Победе», игровое открытие выставки «Про ребят и самокат», мастер-классы, выступления творческих коллективов, игровые программы, а также конкурсы и эксклюзивные экскурсии в фондохранилище музея. Гостей акции ждет рассказ о том, как хранятся уникальные и редкие предметы, не задействованные в экспозициях и на выставках.

На Купеческой усадьбе (улица Просвещения, 7) участников ждет флешмоб «Россия в наших сердцах» с участием фольклорного коллектива «Знаменка» БУ «Сургутский колледж русской культуры», музыкальный квартирник «На Купеческой», интерактивная пешеходная экскурсия «Сургутский Кремль», мастер-классы «Веселая лошадка» и многое другое. Весь вечер будет работать фотоателье «На Купеческой».

В Центре патриотического наследия (улица Просвещения, 7/1) детей и взрослых ждет концертная программа «Мы помним, мы гордимся!», викторина «Любимые герои» о персонажах сказок и мультфильмов, встреча «Герои среди нас», экскурсии по выставке «Сургут в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», кинопоказ, мастер-класс «Я люблю Сургут» в технике «азбука Морзе».

В Мемориальном комплексе геологов-первопроходцев. «Дом Ф.К. Салманова» (улица Терешковой, 49) состоится открытие выставки «Говорит Сургут», мастер-класс по рисованию нефтью «Нефтяная палитра», интеллектуальная игра «Первые». В течение всего вечера запланированы экскурсии по мемориальному комплексу.

Телефон для справок: 90-77-34, 23-85-66. Цена билета: детский ‒ 170 рублей, взрослый ‒ 250 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 13:33, просмотров: 231, комментариев: 0
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