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«Ночь музеев» в Сургутском художественном музее пройдет под общей темой «Герои»

Сургутский художественный музей приглашает на «Ночь музеев»

«Ночь музеев» в Сургутском художественном музее пройдет под общей темой «Герои»
Фото: Сургутский художественный музей

В эту пятницу, 16 мая, с 18:00 до 22:00 в Сургутском художественном музее состоится акция «Ночь музеев». Мероприятие пройдет под общей темой «Герои».

Посетителей ждет насыщенная программа: игровые станции, экскурсии, открытие выставки работ учащихся Детской школы искусств № 2 «Этюды Победы», выступление шоу-балета «PERFORMANCE», разнообразные мастер-классы от Сургутской студии каллиграфии и леттеринга, школы рисования «VINCI» и творческой мастерской «Дом красок», скетчи преподавателей и студентов отделения «Дизайн» Колледжа русской культуры имени А. С. Знаменского.

Также участником акции станет Сургутский музыкально-драматический театр − он подготовил концертную программу, творческий мастер-класс бутафоров и тематическую фотозону.

Гости смогут также посетить текущие выставки музея: «Чтобы помнили…», «Дети войны. 2014», «МИ-МИ-МИШКИ», «КУКЛЯНДИЯ. Новое пространство», «Конёк-горбунок», «Этюды Победы».


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Сегодня в 16:29, просмотров: 241, комментариев: 0
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