Медсестра из Радужного уже 20 лет работает в Окружном кардиоцентре

Сегодня, 12 мая, в России отмечают День медицинской сестры. В честь этого Кардиоцентр Сургута рассказал о Наталье Коростелевой ‒ старшей медсестре амбулаторного отделения медицинской реабилитации Окружного кардиологического диспансера (ОКД). В этом году она отмечает 30 лет своей профессиональной деятельности.

Свой путь в медицине Наталья Александровна начала в 1995 году, окончив с отличием Туймазинское медучилище в Башкортостане. Первая работа ‒ в городе Радужном. Спустя десять лет она впервые оказалась в Кардиоцентре как пациент. После операции на сердце, восстанавливаясь в клинике, Наталья поняла: хочет вернуться сюда уже как часть команды.

«Помню, как после выписки из стационара ехала по залитому солнцем проспекту Ленина в Сургуте, где и расположен Кардиоцентр, а в сердце зарождалась новая профессиональная мечта ‒ я хочу стать частью команды клиники! Так все и вышло. Супруг идею переезда поддержал и вскоре мы перебралась из Радужного в Сургут», ‒ делится воспоминаниями Наталья Коростелева.

Сначала Наталья устроилась в Кардиоцентр медсестрой регистратуры. Затем получила высшее образование по специальности «сестринское дело» и перешла на должность старшей медицинской сестры. Эта работа включает контроль за документацией, запасами лекарств, организацией процессов и работой персонала.

За 20 лет Наталья трудилась в разных подразделениях клиники: консультативном отделе, физиотерапии. Сейчас уже 12 лет она возглавляет сестринский коллектив амбулаторного отделения медреабилитации.

В 2025 году ее профессионализм отметили на высоком уровне ‒ Наталья Коростелева стала призером второго этапа Всероссийского конкурса медработников в номинации «Лучшая старшая медсестра». Комиссия отметила ее компетенции, опыт и инициативу. А все началось с простого, но очень важного решения ‒ прислушаться к своему сердцу.