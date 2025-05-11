Сургутяне разделились во мнении о переименовании Волгограда в Сталинград

Вопрос о возможном переименовании Волгограда в Сталинград вызвал резонанс и среди сургутян. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что такой шаг был бы логичен, однако подчеркнул, что решение должно приниматься исходя из мнения большинства жителей города.

Редакция СИА-ПРЕСС провела опрос сразу на двух платформах – сайте и в телеграм-канале. Результаты оказались диаметрально противоположными.

На сайте инициативу поддержали 60,8% проголосовавших. Против выступили 35,2%, затруднились с ответом – 4%. В голосовании приняло участие 176 человек.

А вот в телеграм-канале СИА-ПРЕСС картина иная: 75% пользователей высказались против возвращения названия Сталинград. Поддержали переименование только 17%, еще 8% ответили, что не определились. В этом опросе проголосовали 71 человек.