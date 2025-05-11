Вопрос о возможном переименовании Волгограда в Сталинград вызвал резонанс и среди сургутян. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что такой шаг был бы логичен, однако подчеркнул, что решение должно приниматься исходя из мнения большинства жителей города.
Редакция СИА-ПРЕСС провела опрос сразу на двух платформах – сайте и в телеграм-канале. Результаты оказались диаметрально противоположными.
На сайте инициативу поддержали 60,8% проголосовавших. Против выступили 35,2%, затруднились с ответом – 4%. В голосовании приняло участие 176 человек.
А вот в телеграм-канале СИА-ПРЕСС картина иная: 75% пользователей высказались против возвращения названия Сталинград. Поддержали переименование только 17%, еще 8% ответили, что не определились. В этом опросе проголосовали 71 человек.
10 ноября 1961 года Никита Хрущев переименовал Сталинград в Волгоград, хотя ещё в 1956 году после объявления культа личности Иосифа Сталина он предлагал переименовать город, но члены Политбюро были против и его тогда не поддержали. Впрочем, наименование города как Волгоград также не соответствует историческому названию города. Историческое название города Царицын.
Нынешнее поколение зуммеров вероятно проголосовало против переименования города в Сталинград. И не только поколение зуммеров. Поколение «новых русских граждан», плохо говорящих и не интересующихся ничем, кроме льгот от получения российского гражданства имеют весьма смутное представление об Великой Отечественной войне. Они вообще какие-то мутные граждане России. К примеру, на днях в Обнинске Калужской области 9 мая двое несовершеннолетних детей 8 и 10 лет топтали сорванный красный флаг с Георгиевской лентой. СК возбудила уголовное дело и в рамках этого уголовного дела проводится проверка законности недавнего получения гражданами Таджикистана российского гражданства.
Дети бывших мигрантов из Таджикистана учатся во 2-м и в 4-м классе в Российской школе. Как это связано с итогами голосования по переименованию Волгограда в Сталинград? Формально никак. Но есть повод задуматься о раздаче российских паспортов всем желающим. К примеру в США «грин-Карту» получить трудно, гражданину Таджикистана, практически невозможно. А в России, велкам, да ещё с нарушениями законов нашими вороватыми чиновниками от миграционного ведомства.