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​Разные площадки – разное мнение: читатели СИА-ПРЕСС высказались о переименовании Волгограда в Сталинград

Сургутяне разделились во мнении о переименовании Волгограда в Сталинград

​Разные площадки – разное мнение: читатели СИА-ПРЕСС высказались о переименовании Волгограда в Сталинград
Фото: администрация Волгограда

Вопрос о возможном переименовании Волгограда в Сталинград вызвал резонанс и среди сургутян. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что такой шаг был бы логичен, однако подчеркнул, что решение должно приниматься исходя из мнения большинства жителей города.

Редакция СИА-ПРЕСС провела опрос сразу на двух платформах – сайте и в телеграм-канале. Результаты оказались диаметрально противоположными.

На сайте инициативу поддержали 60,8% проголосовавших. Против выступили 35,2%, затруднились с ответом – 4%. В голосовании приняло участие 176 человек.

А вот в телеграм-канале СИА-ПРЕСС картина иная: 75% пользователей высказались против возвращения названия Сталинград. Поддержали переименование только 17%, еще 8% ответили, что не определились. В этом опросе проголосовали 71 человек.


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11 мая в 15:21, просмотров: 971, комментариев: 5
Комментарии:
Alkonowa1ow
11 мая в 20:36
Голосование за переименование города Волгоград в Сталинград имеет важное значение для определения мнения жителей нашего города к истории Великой Отечественной войне.
10 ноября 1961 года Никита Хрущев переименовал Сталинград в Волгоград, хотя ещё в 1956 году после объявления культа личности Иосифа Сталина он предлагал переименовать город, но члены Политбюро были против и его тогда не поддержали. Впрочем, наименование города как Волгоград также не соответствует историческому названию города. Историческое название города Царицын.
Нынешнее поколение зуммеров вероятно проголосовало против переименования города в Сталинград. И не только поколение зуммеров. Поколение «новых русских граждан», плохо говорящих и не интересующихся ничем, кроме льгот от получения российского гражданства имеют весьма смутное представление об Великой Отечественной войне. Они вообще какие-то мутные граждане России. К примеру, на днях в Обнинске Калужской области 9 мая двое несовершеннолетних детей 8 и 10 лет топтали сорванный красный флаг с Георгиевской лентой. СК возбудила уголовное дело и в рамках этого уголовного дела проводится проверка законности недавнего получения гражданами Таджикистана российского гражданства.
Дети бывших мигрантов из Таджикистана учатся во 2-м и в 4-м классе в Российской школе. Как это связано с итогами голосования по переименованию Волгограда в Сталинград? Формально никак. Но есть повод задуматься о раздаче российских паспортов всем желающим. К примеру в США «грин-Карту» получить трудно, гражданину Таджикистана, практически невозможно. А в России, велкам, да ещё с нарушениями законов нашими вороватыми чиновниками от миграционного ведомства.

6xz34e
11 мая в 22:48
Конечно.В стране других глобальных проблем нет.
Серж
12 мая в 10:34
Иосиф Виссарионович Сталин
Из прессы:
На днях аэропорту Волгограда было присвоено имя «Сталинград». Во всем мире в недалеком прошлом насчитывалось более 50 улиц и проспектов, площадей, районов, названых в честь Сталинграда. Больше всего их, пожалуй, во Франции. Имелись такие в Польше и Чехии. Есть аж две улицы Сталина в Британии. Например, в старинном городке Колчестер, и она, Stalin Road, что интересно, закольцованная. Впрочем, весь городок построен без прямых углов. Имеются две улицы Сталина в Индии. В наше время лет, наверное, тридцать ветераны и патриоты требовали возвращения названия Сталинград. Действительно, битва была вовсе не Волгоградская, и даже не Царицынская, а Сталинградская. В конце концов, меч от британского короля вручили Сталину именно за победу СССР в Сталинградской битве. В обществе нарастает желание все-таки вернуть и всему городу историческое название, то, с которым он прошел войну. Но и у нас тоже можно увидеть странные вещи. Например, аллея городов-героев возле Кремля. Там, на памятнике все города-герои названы: Одесса, Брест, Киев и прочее. И почему-то между ними… Волгоград. А что это за город-герой Волгоград? Странно возлагать цветы городу-герою Волгограду. В Великую Отечественную и слова такого не знали. Переименование аэропорта — это один из шагов, который приведет к тому, что и город снова будет называться Сталинград. В России есть уже 110 памятников Сталину, 22 из которых — ростовые статуи. Большая их часть — советские бюсты, восстановленные уже после распада СССР. 95 из них поставили при Путине и только 9% монументов сохранились с советских времен. Темпы возведения памятников ускорились после аннексии Крыма в 2014 году, и начала СВО.
От себя:
Глупо замалчивать имя Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР в Великой Отечественной войне Иосифа Виссарионовича Сталина в статьях и передачах на ТВ, что пытались постоянно делать наши либералы. Без этого имени невозможно вообще говорить о войне. Это имя всегда жило в памяти народной, как бы его не мазали и не чернили. Смешно слушать и смотреть, как на ТВ комментаторы сбиваются – то Волгоград, то Сталинград. У нас в Сургуте в 2016 году был установлен бюст Сталину, (я успел тогда там побывать и возложить цветы), но тогдашняя городская власть оказалась слабой и недальновидной, и демонтировала памятник. Где он сейчас, я не знаю, но в 2017 году бюст Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину находился на территории управления лесопаркового хозяйства города. (Фото). Думаю, что тогдашнее решения городских историков и Администрации города о демонтаже памятника несостоятельны в нынешнее военное время, когда великое имя Сталина снова поднято из моря либеральной лжи.
Серж
12 мая в 12:52
Так вы и публикуйте разные мнения, а не те, что нравятся вам.
Alkonowa1ow
12 мая в 22:49
Имя Сталина носили многие города СССР, как и города многих братских социалистических стран, в том числе Восточная Германия, Болгария, Румыния, Венгрия, Чехословакия и Польша. Но потом с «легкой руки» Никиты Хрущева началась 1-я волна переименований (1956 г), затронувшая прежде всего города соцлагеря, а затем 2-я волна переименований (1961 г), внутри СССР.
Наиболее крупные города, носящие имя Сталина: Сталинград (Волгоград), Сталино и Сталинская область (Донецк и Донецкая обл), Сталинск (Новокузнецк), Новомосковск (Сталиногорск), Сталинабад (Душанбе), Сталинири (Цхинвал) и десятки других более мелких городов и сел в различных уголках страны. Количество улиц, площадей и жд станций и других локаций в стране превышало несколько сотен. Сегодня осталось 34 локации, носящие имя Иосифа Сталина и нет ни одного крупного города, сохранившее своё название от имени Иосифа Сталина.
К примеру Душанбе. Этот город построен по сути Иосифом Сталиным, ибо на его месте стоял некогда кишлак Дюшанбе, состоящий из 40 глинобитных хижин и двух сотен жителей. Проектировщики и архитекторы Сталина спроектировали город, так что он сегодня утопает в зелени чинар и щеголяет архитектурными изысками. Чем не угодил таджикам Сталин? Нет, они переименовали его в Дюшанбе. Также как не угодил им в чём-то и Владимир Ленин, переименовали они Ленинабад в Худжанд. А нынешние граждане Таджикистана считают видимо, что так всегда все и было, потому что этноэлита и их вожди считают себя круче: и Ленина, и Сталина, и обеих «вместе в одном стакане». Тот же Ильхом Алиев договорился до того, что Великая Отечественная война не была нужна Азербайджану, потому что якобы только Сталин втянул Азербайджан в эту войну. Как говорится - приехали. А СССР для чего держал Закавказский фронт? Несколько дивизий держал против кого? Против Пушкина? Ибо Турция готова была захватить Закавказье, на халяву на раз-два. Как и Япония они боялись Сталина и до поры до времени вступить открыто в противостояние со Сталиным не стали. Был в Таджикистане на Памире пик Сталина, переименовали его в пик Победы. Были в Канаде три пика: пик Сталина, пик Черчилля, пик Рузвельта. Переименовали только пик Сталина, а Черчилль и Рузвельт стоят. И немного о самом Никите Хрущева, который дал старт затаптыванию имени Сталина в грязь на XX съезде КПСС. Кто он такой? Неграмотный по сути человек, был шутом в Политбюро. И члены Политбюро считали его временной фигурой и ошиблись. А накануне XX съезда он заложил мину замедленного действия для нынешнего поколения, когда 1954 году «с барского плеча» подарил УССР Крым. В 1955 году он объявил всеобщую амнистию власовцам, бендеровцам, активным участникам УПА-ОУН и другим националистическим бандитам из Прибалтики. Что получилось? Все они вернулись на прежнее место жительство и более того, они со временем стали возглавлять местные органы власти и управления. Так возродился национализм и в Украине, и в Прибалтике. А Хрущев продолжал топтать и топтать наследие Иосифа Сталина, в результате взросла, как сорная трава, та партийно-Советская номенклатура, которая в 1991 году сдала все и всех с потрохами новой прозападной Российской элите. Чубайс, Козырев, Гайдар, Березовский, «семибоярщина» и прочие шакалы набросились на советское наследие, которое они разворовали, растащили, распродали или просто уничтожили. В простом народе тогда говорили: «Сталина на вас нет». Вот почему имя Сталина, несмотря на просьбы фронтовиков, несмотря на просьбы всех участников войны, никак не вернут городу, в котором произошёл коренной перелом в Великой Отечественной войне. А то что там произошёл именно коренной перелом, что там произошёл невиданный массовый подвиг Красной Армии, что там произошло военное чудо, что там нам помог сам Бог, надо понять и ещё раз переосмыслить. Надо взять книгу фронтовика, защищавшего Сталинград Виктора Некрасова и прочитать его повесть: «В окопах Сталинграда» и пережить вместе с ним те дни и ночи в окопах Сталинграда. И понять, что название города Волгоград это не утихающая боль в сердцах фронтовиков, которая жила в их сердцах до конца жизни, боль их сердца, которые шли в последний смертный бой на узкой полоске берега Волги, и умирали там с именем Сталина. Сегодня наконец-то назвали аэропорт города «Сталинград». В Донецке три раза в году: 9 мая, 22 июня и 8 сентября город официально носит имя Сталино. А период правления Лужкова в Москве развесили портреты Верховного Главнокомандующего и Председателя ГКО Иосифа Сталина, на что демократы и либералы тут же подняли визг. Роль Иосифа Сталина, как историческая личности, приведшей к нашей Победе никто и никогда не подвергнул никакому сомнению. Все решалось в Ставке Верховного Главнокомандования и с санкции Верховного Главнокомандующего. Кроме того Иосиф Сталин был Герой Советского Союза. Кажется никто его этой награды не лишал. Не хочется чтобы вы думали, что Иосифа Сталина, надо защищать. Он не нуждается в адвокатах. Он был не ангел, но война это не время для расцвета ангелов. Он не хотел вступать в противостояние с Германией и был в первые дни войны просто подавлен известием отеле вероломном нападении, но он нашёл силы, чтобы за четыре года уничтожить коричневую чуму фашизма не только на Советской земле, но и освободил Европу.
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