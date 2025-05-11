В Сургуте назвали число новорожденных за четыре месяца 2025 года

В Сургуте с января по апрель 2025 года на свет появились 2 404 ребенка. Об этом сообщила в соцсетях президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева. По ее словам, специалисты приняли 1 239 мальчиков и 1 165 девочек.

Среди новорожденных – 105 малышей, рожденных с помощью ЭКО. Пока в городе не было троен, а вот двойняшки появились в 32 семьях.

Самым «плодотворным» днем апреля стало 16 число: в этот день родились сразу 28 малышей – по 14 мальчиков и девочек. Всего в апреле врачи приняли 602 ребенка.

Также Белоцерковцева рассказала о самом крупном малыше месяца: 22 апреля родился мальчик весом 5 370 граммов и ростом 60 сантиметров.

В праздничный день 9 мая, в 80-ю годовщину Победы, в Центре охраны материнства и детства появились на свет 18 малышей – 10 девочек и 8 мальчиков. Первой в этот день родилась девочка.