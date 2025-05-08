В Сургуте реконструировали события Победного мая 1945 года

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Сургуте провели акцию памяти «Сургут. Весна 1945 года». Мероприятие прошло 7 мая в Центре патриотического наследия, где сотрудники Сургутского краеведческого музея и студенты политехнического колледжа воссоздали, как жители города узнали о Великой Победе в мае 1945 года. Об этом рассказали в городской администрации.

Участникам предложили погрузиться в атмосферу того времени: прозвучали подлинные лозунги, с которыми сургутяне 9 мая 1945 года собрались на центральной площади райисполкома. По воспоминаниям очевидцев, в тот день звучали крики «Ура!», «Да здравствует Победа!», «Да здравствует Сталин!».

Организаторы реконструкции использовали воспоминания П.А. Мунарева «Так было, так начиналось» и сборник «Летопись народного подвига».