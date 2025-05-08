Жителей Сургута приглашают на праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы

9 мая в Сургуте состоится множество мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На территории «Старого Сургута» с 10:00 будут работать сразу две выставки – «Уходили вместе мы на фронт» и «Я помню! Я горжусь!». Гостям предложат солдатскую кашу с чаем, а на сцене пройдет концерт «Одна весна, одна Победа!». В течение дня также запланированы патриотические программы и мастер-классы по созданию сувениров.

Исторический парк «Россия ‒ Моя история. Югра» подготовил трансляцию Парада Победы, открытие мультимедийной выставки и концерт Сургутского колледжа русской культуры.

В городском парке с полудня развернется площадка «Слава Победителям!» с концертами, спектаклем, солдатской кухней и семейными развлечениями. Сургутян ждут флешмобы, патриотические квесты, игры и тематические фотозоны.

По городу 9 мая будет курсировать «Читающий автобус», где прозвучат стихи и фронтовые письма. Также пройдут экскурсии по выставкам и концерт по творчеству Булата Окуджавы в «Камертоне».

Вход на все мероприятия свободный. Полная программа – в афише siapress.ru.