В краеведческом музее Сургута воссоздали атмосферу мая 1945 года

Сегодня, 7 мая, сотрудники Сургутского краеведческого музея и студенты Политехнического колледжа провели памятную акцию «Сургут. Весна 1945 года». Реконструкция прошла в Центре патриотического наследия и позволила участникам ощутить, как жители Сургута узнали о великом событии ‒ окончании Великой Отечественной войны, пишет администрация города.

«Долгожданное известие о Победе над фашистской Германией советский народ встретил с ликованием. В 11:00 часов 9 мая 1945 года на центральной площади Сургутского райисполкома состоялся многолюдный митинг. Люди кричали: «Ура!», «Да здравствует Победа!», «Да здравствует Сталин!». Этот великий день навсегда останется в памяти народа-победителя как самый трогательный момент в жизни. «Праздник со слезами на глазах» ‒ именно таким он и был» 80 лет назад здесь, в Сургуте», ‒ говорится в сообщении.

Участниками реконструкции стали старожилы Сургута и студенты, которым удалось почувствовать ту радость и гордость, которую переживали сургутяне в 1945 году. Мероприятие стало не просто данью памяти, но и эмоциональным напоминанием о цене победы и ее значении для каждого поколения.

Реконструкция основана на воспоминаниях Петра Мунарева «Так было, так начиналось» и воспоминаниях сургутян «Летопись народного подвига».