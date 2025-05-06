В Сургуте затопило дачи в СНТ «Газовик»

В СНТ «Газовик» под Сургутом подтоплены 14 дачных участков. Причиной паводковой ситуации стал резкий подъем уровня воды в реке Черная, вызванный ледяными заторами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«На место для оценки обстановки и принятия мер незамедлительно выехали специалисты управления по делам ГО и ЧС администрации города и МКУ «Сургутский спасательный центр». С помощью квадрокоптера проведено обследование русла реки, по результатам которого установлено, что причиной повышения уровня воды является наличие на реке ледяных заторов, затрудняющих течение воды. На сегодняшний день подтоплены 14 дачных участков», ‒ пояснили в городской администрации.

Кроме того, Сургутская ГРЭС-2 организовала максимальный водосброс с водохранилища, чтобы снизить уровень воды в реке.

Ситуация остается под контролем оперативных служб. В случае ухудшения обстановки планируются дополнительные меры реагирования.