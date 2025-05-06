Сборная Югры завоевала 22 медали на этапе Кубка России по плаванию в Сургуте

В Сургуте завершился заключительный этап Кубка России по плаванию 2025 года. В соревнованиях приняли участие 336 спортсменов из 31 региона страны, сообщает Департамент физической культуры и спорта Югры в своей группе во «ВКонтакте».

Сборная Югры заняла третье место в общекомандном зачете. Пловцы завоевали 22 медали: шесть золотых, девять серебряных и семь бронзовых.

«Особая гордость – Екатерина Ерешко, спортсменка, которая завоевала наибольшее количество очков, а также Антон Мальцев – пловец, вошедший в десятку сильнейших спортсменов турнира», – сообщили в департаменте.

Соревнования проходили с 3 по 4 мая в спортивном комплексе «Олимп».