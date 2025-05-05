Сургутские кардиологи участвуют в акции «Окна Победы»

В преддверии 9 Мая Кардиоцентр Сургута присоединился к всероссийской акции «Окна Победы», которая проходит в рамках инициативы «Движения Первых». В этом году участниками акции стали миллионы россиян, а окна учреждения украсили волонтеры движения ОКД «Доброе сердце», говорится в пресс-релизе медучреждения.

Добровольцы вырезали и разместили на стеклах тематические изображения ‒ голубей, гвоздики, салюты и журавлиный клин. Оформление холлов создало праздничную атмосферу и стало особенно важным для пациентов, находящихся в круглосуточном стационаре и не имеющих возможности посетить массовые городские мероприятия ко Дню Победы.

«Пациенты, которые проходят лечение в стационаре Кардиоцентра, находятся в стенах клиники круглосуточно. Многие из них не смогут принять участие в общегородских массовых мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Уверены, тематическое оформление холлов и коридоров медицинского учреждения подарит праздничное настроение посетителям и персоналу ОКД, наполнит их сердца теплом, радостью и гордостью, напоминая о бессмертном подвиге поколения победителей!» ‒ указали в сообщении.

Напомним, что ранее в Сургуте прошла акция «Знамя Победы», в ходе которой более 400 юных активистов, волонтеров, студентов вузов и сузов, а также жителей Сургута создали живым полотном Знамя Победы.