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​В Сургут пришел ледоход – уровень воды в Оби достиг 614 см

Администрация Сургута напоминает о мерах безопасности во время ледохода

​В Сургут пришел ледоход – уровень воды в Оби достиг 614 см
Фото и видео: siapress.ru, администрация Сургута

Ледоход на реке Обь начался в Сургуте. По данным администрации города, на 4 мая уровень воды в Оби составляет 614 сантиметров. Мониторинг паводковой обстановки ведется с 1 апреля в ежедневном режиме.

В управлении по делам ГО и ЧС сообщили, что готовы к любому развитию ситуации и контролируют уровень воды в постоянном режиме.

Жителей и гостей города призвали соблюдать правила безопасности во время ледохода. В частности, категорически запрещено:

– выходить на водоемы;

– переправляться через реку;

– подходить близко к реке в местах затора льда;

– стоять на обрывистом берегу;

– приближаться к ледяным заторам;

– отталкивать льдины от берегов;

– измерять глубину реки или любого водоема;

– ходить по льдинам и кататься на них.


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Сегодня в 14:37, просмотров: 275, комментариев: 0
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