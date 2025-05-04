Врачи Сургута провели кесарево сечение в сочетании с эмболизацией маточных артерий

В Центре охраны материнства и детства Сургута успешно провели сложную операцию 40-летней пациентке с редким и опасным осложнением беременности – центральным предлежанием плаценты с признаками врастания. Об этом рассказала в соцсетях президент учреждения Лариса Белоцерковцева.

«К нам в Центр обратилась 40-летняя мама троих замечательных детей. Беременность четвертым ребенком была долгожданной, но, к сожалению, осложнилась центральным предлежанием плаценты с признаками врастания – крайне опасным состоянием, особенно учитывая три предыдущих кесарева сечения (последнее в 2017 году)», – говорится в сообщении.

По словам Белоцерковцевой, риск врастания плаценты после трех и более кесаревых сечений достигает 60%. Это состояние требует слаженной работы целой бригады врачей из-за высокой вероятности обильного кровотечения. В этом случае акушеры приняли решение провести кесарево сечение в сочетании с эмболизацией маточных артерий.

Операция прошла успешно – на свет появился мальчик весом 2 440 граммов и ростом 49 см, получивший 8-9 баллов по шкале Апгар.

Специалистам удалось сохранить не только жизнь матери и ребенка, но и репродуктивную функцию пациентки.