В массовом ДТП в Сургуте пострадали трое взрослых и ребенок

Вчера вечером, 2 мая, в Сургуте в районе ТЦ «Вавилон» на улице Профсоюзов произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. В аварии пострадали четыре человека, в том числе маленький ребенок, сообщает паблик «Сургут Мегаполис».

По предварительной информации, водитель Honda 1987 года рождения врезался в автомобиль Haval. От удара машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Kia, за рулем которой находился мужчина 1990 года рождения.

В результате ДТП в травмцентр Сургута были доставлены водитель Honda, его супруга и ребенок. Мужчина находится в реанимации, его пассажирам была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой. Водитель Kia госпитализации не потребовал – лечиться будет амбулаторно.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.