Как Сургут отметил Первомай

В Сургуте прошли праздничные мероприятия, посвященные 1 Мая — Празднику Весны и Труда. Центральным событием дня стал концерт на площади Советов у здания Сургутской филармонии, собравший многочисленных горожан, представителей профсоюзов и трудовых коллективов города.

Поздравление с Первомаем сургутянам адресовал глава города Максим Слепов: «Сегодня Сургут — город работников топливно-энергетического комплекса, транспортников, сотрудников сферы образования, культуры, науки, здравоохранения, социальной сферы и органов правопорядка, представителей делового сообщества. Город, который созидает будущее своим трудом. Желаю вам, дорогие друзья, успехов во всех начинаниях, сплоченной работы, новых достижений на благо развития города и региона! С Первомаем, Сургут!»

Со сцены к жителям обратился заместитель главы города Алексей Агафонов: «Уважаемые сургутяне, поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! Первомай — это событие, которое объединяет всех, кто трудится на благо своих семей, города и нашей великой Родины. Сегодня в преддверии Великой Победы мы доказываем любовь к Отчизне своим трудом, помощью фронту, выходим на субботники, украшаем любимый Сургут и готовимся к празднику. Мир, Труд, Май и Победа — это те слова, которые отзываются в сердце каждого из нас. Поэтому мы верим в Победу, мы ждем Мира и своим Трудом созидаем наше настоящее и будущее!»

На праздничной сцене звучали любимые многими поколениями песни — «Проснись и пой!», «А ну-ка, девушки», «Марш веселых ребят». Свои творческие номера сургутянам подарили городские коллективы, представители учреждений культуры, а также молодежные студии.

Традиции 1 Мая в этом году нашли свое отражение не только в концерте, но и в чествовании людей труда. В торжественной части были награждены представители профсоюзных организаций, которые, по словам организаторов, своим примером вдохновляют коллег на профессиональные достижения и общественную активность.

Председатель объединения организаций профсоюзов города Сургута и Сургутского района Любовь Андриади подчеркнула: «В преддверии праздника мы проводим награждение представителей профсоюзов и благодарим за их активную жизненную позицию. Совместно с Администрацией города мы решили начинать возрождать шествие таким образом и подготовили митинг-концерт. Сегодня здесь представители трудовых коллективов, отраслевых профсоюзных организаций и сургутяне вместе с семьями и детьми».

Всего в мероприятиях приняли участие представители почти 10 профсоюзных организаций и объединений города. Многие из них — династии, трудовые корни которых уходят в глубину десятилетий.

Так, семья Алексея Рудакова, сотрудника одного из градообразующих предприятий, может похвастаться общим трудовым стажем в 840 лет. «Все началось в 85-м году, когда моя тетя приехала в Сургут, затем уже мой отец. Так они тут и остались, а теперь их дети и внуки продолжают здесь работать. Прежде всего, первое мая — это праздничный день, помню, как отец нес меня на плечах по улицам города, а вокруг флажки и шары. Сейчас формат торжества немного изменился, но праздник все так же для нас ценен», — поделился Алексей Рудаков.

Культурные учреждения города также подготовили обширную программу на майские праздники, чтобы каждый сургутянин смог почувствовать атмосферу весны, мира и трудового единения.

При поддержке Администрации Сургута