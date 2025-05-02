Традиционный «Полуденный выстрел» снова звучит на набережной Оби в Сургуте

Вчера, 1 мая, в Сургуте состоялся первый «Полуденный выстрел» в рамках акции, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выстрел из легендарной противотанковой пушки ЗиС-3, установленной на набережной Оби у речного порта, прозвучал ровно в полдень, сообщает администрация города.

Место выбрано не случайно: именно отсюда в годы войны сургутяне отправлялись на фронт. Из порта провожали 2 615 человек, каждый пятый житель города и района. Большинство не вернулись.

«Это место священное для сургутской истории. С этой пристани уходил каждый пятый житель. Больше половины не вернулось назад. Сюда привозили вести: для кого-то радостные письма с фронта, в чью-то семью приходило горе. «Полуденный выстрел» посвящен пробуждению памяти каждого из нас. Подвиг народа нашей страны 80 лет назад измерить очень сложно. Сегодня здесь были сотни сургутян. Это говорит о том, что акция приобрела очень большое значение», – отметил заместитель главы города Виталий Малыхин.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших. Первый выстрел совершил директор центра «Зарница» Станислав Журба, команду подал участник клуба исторической реконструкции «Арсенал» Максим Штанов. Именно представители этого клуба восстановили пушку ЗиС-3 до действующего состояния и стали инициаторами традиции.

«Много лет назад было принято решение привезти легендарное орудие в эксплуатационное состояние с возможностью совершать холостые выстрелы. И наш клуб занялся этим вопросом. Акция проходит в Сургуте уже пять лет. Это стало хорошей традицией. Сегодня, несмотря на прохладную погоду, люди традиционно пришли сюда, кто-то возможно продрог, но это, наверное, даже не песчинка, а меньшее, из того долга, который мы можем отдать нашим дедам и прадедам за Великую Победу», – сказал руководитель Клуба исторической реконструкции «Арсенал» Сергей Кальтинов.

ЗиС-3 – одна из самых узнаваемых пушек Второй мировой войны. Она стала символом Победы, была надежной и простой в использовании, за что артиллеристы прозвали ее «Зося». Всего за годы войны было выпущено более 48 тысяч таких орудий.

Акция продлится до 8 мая. Каждый день в 12:00 сургутяне смогут услышать холостой выстрел. А в день перед праздником Победы прозвучит троекратный салют – залп из трех пушек.