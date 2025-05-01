Жители Сургутского района очистили более 250 тысяч кв. м территории от мусора

В Сургутском районе продолжаются весенние субботники, которые идут уже вторую неделю. Особое внимание уделяют местам, где в ближайшее время пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы, включая мемориалы и памятники. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«В субботниках традиционно участвуют главы поселений и сотрудники местных администраций, волонтеры, работники учреждений культуры, образования и спорта, школьники, индивидуальные предприниматели и просто активисты. Уборки поселений проходят, в том числе, в рамках Всероссийского субботника, который инициирован Минстроем России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», – указал он.

В 2024 году в Сургутском районе ликвидировали 47 свалок, а с территории муниципалитета вывезли более 1,2 тысячи кубов мусора. Вдобавок, высажено более 11 тысяч деревьев и кустарников.

На проведение мероприятий по очистке территории из бюджета Сургутского района было выделено около 6,1 млн рублей. Эти средства поступили от штрафов за экологические нарушения и компенсации за ущерб окружающей среде.