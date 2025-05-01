Врачи Кардиоцентра спасли сургутянина, который поступил в больницу в состоянии комы

Обычный рабочий день для сургутянина Евгения закончился в реанимационной палате. Мужчина, всегда поддерживавший хорошую физическую форму и не имевший ранее проблем со здоровьем, не ожидал, что его сердце начнет подавать сигналы о помощи уже через несколько дней, говорится в пресс-релизе Кардиоцентра Сургута.

«Звоночки-то были. Я все думал, что давящая боль в груди возникла из-за усиленных тренировок в спортзале. Может, где-то руку потянул, с весом переборщил. К тому же, не стану скрывать, что курю много лет, пью энергетические напитки», – вспоминает пациент.

К счастью, рядом оказались коллеги, которые умели оказывать первую помощь. Они провели непрямой массаж сердца до прибытия реанимобиля. По дороге в Кардиоцентр специалисты «скорой» передали врачу информацию о тяжелейшем состоянии пациента. В клинике его уже ждали реанимационные и операционные бригады.

«Пациент поступил в коме. Самостоятельно не дышал. Был подключен аппарат искусственной вентиляции легких. Кровообращение поддерживалось препаратами, увеличивающими сократительную способность миокарда и ударный объем сердца. В условиях приемного отделения в рентгеноперационной проведена экстренная коронарография, выявлен тромбоз инфаркт-зависимой артерии. Рентгенохирурги сразу выполнили стентирование, таким образом был устранен окклюзивный тромбоз», – комментирует лечащий врач-кардиолог, заведующая кардиологическим отделением с палатой реанимации и интенсивной терапии для лечения больных с острым коронарным синдромом (первичное сосудистое отделение) №1 Екатерина Медведева.

Евгений провел неделю в реанимации, эти дни он не помнит. Затем начался восстановительный период под наблюдением врачей медицинской реабилитации. Каждый день пациент проходил по шесть часов лечебных процедур и занятий лечебной физкультуры. Евгений признается, что за месяц в стационаре ему особенно не хватало привычных спортивных тренировок. После пережитого инфаркта и комы он полностью пересмотрел свой подход к здоровью – теперь только умеренные физические нагрузки и отказ от вредных привычек.

«История Евгения подтверждает опасность и коварство инфаркта. Это уже давно не болезнь исключительно пожилых людей или пациентов, которые не следят за весом и питанием. В апреле в Кардиоцентр поступило сразу несколько молодых мужчин с инфарктом миокарда. Важно буквально держать руку на пульсе – в каждой домашней аптечке необходим тонометр. И внимательно относитесь к себе – сердце не обманет», – отметила главный врач Окружного кардиологического диспансера, главный внештатный кардиолог Департамента здравоохранения ХМАО Ирина Урванцева.