Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» с 1 мая 2025 года приступает к модернизации энергоблока № 4 ПСУ-810 МВт. В ходе модернизации на блоке №4 будет установлен новый генератор, заменены цилиндры высокого и среднего давления с клапанами, а также три ротора низкого давления. В том числе, будет обновлено большое количество электротехнического оборудования: вспомогательный генератор, система возбуждения, токопровод генераторного напряжения, общеблочные релейные защиты и противоаварийная автоматика.

Работы по модернизации будут выполнять российские подрядные организации, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны при выполнении аналогичных работ на ранее модернизированных энергоблоках Сургутской ГРЭС-2.

Подготовительные работы на энергоблоке №4 начались в 2024 году с прокладки кабельной продукции для замены общеблочных релейных защит и противоаварийной автоматики. Также были выполнены работы по подготовке новых площадок обслуживания под цилиндром высокого давления на энергоблоке.

Модернизация продлится до конца 2025 года, в результате Сургутская ГРЭС-2 получит новый турбоагрегат с увеличенной до 830 МВт установленной мощностью, обновленным ресурсом и новым сроком службы в 40 лет. Межремонтный интервал после модернизации будет увеличен с 6 до 8 лет.

Юнипро принимает активное участие в государственной программе модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОММод). 6 паросиловых энергоблоков Сургутской ГРЭС-2 и энергоблок №1 Березовской ГРЭС, каждый мощностью более 800 МВт, были включены по итогам конкурентных отборов в перечень объектов КОММод. Отметим, что общая доля модернизируемой мощности Юнипро с плановым сроком ввода генерирующих объектов до 2029 года составляет 51%, что является максимальным показателем среди участников программы КОММод. При этом, из семи энергоблоков, отобранных в программу модернизации, уже модернизированы два энергоблока: №1 ПСУ-830 МВт и №6 ПСУ-830 МВт Сургутской ГРЭС-2.

На все модернизируемые блоки заключены договоры на поставку основного оборудования с АО «Силовые машины».