Власти Сургута подтвердили наличие двух инвесторов, готовых вложиться в строительство термальных курортов

В Сургуте продолжается проработка проектов по созданию термальных комплексов. Как сообщил siapress.ru заместитель главы города Артём Кириленко, сейчас рассматриваются два участка под строительство – в 35А микрорайоне и в районе конца улицы Университетской. Один из них уже передан в долгосрочную аренду инвестору сроком на 49 лет.

По словам чиновника, в общей сложности за последние четыре года интерес к реализации подобных объектов проявили не менее четырех инвесторов. При этом наличие минерального источника не является обязательным требованием:

«Если говорить об источниках минеральной воды, то это не составляет большого труда. Практически в любом месте скважина на воду достаточной глубины может дать приемлемого качества источник, который может являться основой. Это первое. Плюс не все из инвесторы подразумевают под термами именно использование минеральных источников. Это может быть просто подогретая водопроводная вода, дополнительно очищенная при необходимости, в которую могут быть также дополнительно добавлены соли. Поэтому здесь никаким образом геология не может являться сдерживающим фактором», − объяснил Кириленко.

По его словам, основные проблемы заключались в поиске подходящих земельных участков и обеспеченностью инженерной инфраструктуры.

«На текущий момент у одного инвестора уже есть договор аренды на земельный участок, это в 35А микрорайоне. Уже есть эскизный проект объекта, но, насколько я понимаю, еще непосредственно проектной документации нет, и разрешение на строительство еще не получено. Думаю, что произойдет в этом году, либо в начале следующего года», − поделился замглавы.

Второй участок планируется выделить в районе конца улицы Университетской. Вопрос прорабатывается – речь идёт о согласовании градостроительной документации.

Как уточнил Артём Кириленко, инициатива по строительству термальных комплексов поступила от самих предпринимателей.

Напоминаем, что на сегодняшний день согласовано архитектурно-планировочное решение «Физкультурно-оздоровительный акватермальный комплекс» в микрорайоне 35А города Сургута.