В Сургутской окружной больнице экстренно провели уникальную операцию с применением системы ЭКОС

Врачи Сургута экстренно прооперировали 51-летнего пациента с массивной тромбоэмболией легочной артерии ‒ состоянием, которое без срочной помощи может закончиться летальным исходом всего за несколько часов. Мужчина обратился в больницу с жалобами на одышку. За три недели до этого он получил травму правой ноги ‒ ударился о ворота ‒ и лечился у травматолога. Конечность была зафиксирована гипсовой лангетой, позже появилась отечность, а затем ‒ одышка при ходьбе, сообщает Депздрав ХМАО.

Обследование показало признаки тромбоза подвздошной и бедренной вен. Компьютерная томография подтвердила самый тревожный диагноз ‒ тромбоэмболия легочной артерии.

«Это именно то состояние, о котором в народе говорят: «оторвался тромб». Без срочной помощи человек может погибнуть в течение нескольких часов», ‒ пояснил заведующий отделением рентгенхирургических методов Павел Кан.

Ситуация требовала молниеносной реакции. Врачи разных профилей ‒ рентгенхирурги, кардиологи, реаниматологи и сосудистые хирурги ‒ срочно провели консилиум. Учитывая развитие тяжелой правожелудочковой недостаточности, врачи приняли решение применить современную технологию ‒ ультразвуковой направленный тромболизис с помощью системы ЭКОС, которую начали использовать в больнице с декабря прошлого года.

Пациента доставили в рентгеноперационную, где врачи установили специальные катетеры в обе легочные артерии. Процедура тромболизиса длилась около семи часов. К вечеру того же дня врачи уже отметили положительную динамику: сердце пациента стало работать стабильно, дыхание восстановилось.

«Мы увидели, что правый желудочек сердца, который был перегружен, начал восстанавливаться. Давление нормализовалось, сердцебиение стабилизировалось, а сам пациент сказал, что ему стало значительно легче дышать», ‒ рассказал Павел Кан.

Уже на следующий день мужчину перевели в профильное отделение. Он начал вставать и ходить без одышки. Контрольные исследования подтвердили восстановление кровотока и отсутствие угрозы для жизни. Через несколько дней пациента выписали домой, теперь он находится под наблюдением по месту жительства.