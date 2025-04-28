В Сургуте прошла масштабная конференция по педагогие Фрёбеля

Сургут стал первым после Москвы городом России, принявшим Международную научно-практическую конференцию «Векторы развития педагогики Ф. Фрёбеля: от научной концепции к вариативным практикам». В гибридном формате мероприятие объединило свыше 2500 участников — ведущих экспертов в области образования и культуры, педагогов, общественных деятелей из России, Беларуси, Казахстана и других стран.

Методика немецкого педагога Фридриха Фрёбеля, основанная на игре как основном инструменте развития, получила широкое распространение в образовательных учреждениях Сургута. Поэтому и выбор нашего города в качестве площадки для конференции был закономерен, объяснил заместитель главы Сургута Владимир Фризен. «Кроме того, в Сургуте — единственная площадка среди дошкольных учреждений в России, где успешно развиваются робототехника и IT-технологии. Продолжаем оснащать детские сады техникой, в том числе VR-очками, и наши дети имеют возможность заниматься в виртуальной реальности», – добавил замглавы.

«Последние 10 лет Сургут реализует проект педагогики Ф. Фрёбеля. Начинали с пяти дошкольных учреждений, и в настоящее время все детские сады Сургута работают по данному направлению, – рассказала директор МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» Елена Кадырова. – Располагаем широким спектром качественного оборудования и методических материалов, разработанных в соответствии с принципами данной педагогической системы. Все педагоги дошкольных учреждений прошли специализированную программу повышения квалификации по применению методики Фрёбеля».

Опыт девяти детских садов города был представлен на шести тематических площадках. В саду «Сибирячок» состоялся интерактивный мастер-класс «Моя Россия – моя страна», в ходе которого дети и педагоги Сургута работали в дистанционном формате с коллегами из Братска, Краснодара и Гомеля. В саду «Росток» совместно с «Метелицей» прошёл творческий мастер-класс «От Фрёбеля до оДАРённости», в котором приняли участие педагоги из Тулы и Геленджика. Участники представили результаты интеграции «даров Фрёбеля» в занятия по музыкальному воспитанию по методике Карла Орфа.

Завершилась конференция пленарным заседанием, в котором приняли участие представители администрации Сургута, ученые, методисты, а также депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по семейной политике Татьяна Буцкая. «Что может быть важнее для родителя, чем понимание, что его ребенок попадёт в надёжные руки сначала в дошкольном учреждении, потом в школе. В Сургуте видно, что всё настроено не так, как удобно системе, а как удобно ребенку и его родителям», – отметила депутат Госдумы.

Научный руководитель Ассоциации Фрёбель-педагогов, кандидат педагогических наук Виктория Кожевникова отметила значимость представленного опыта: «Тот вклад, который был представлен на этой конференции, мы будем обсуждать ещё долго, потому что Сургут показал реализацию единого образовательного пространства от Калининграда до Братска».

При поддержке Администрации Сургута