Белые и фиолетовые крокусы украсили сургутские клумбы

В Сургуте распустились первые весенние цветы – на клумбах появились нежные крокусы. Фотографиями ярких растений поделилась читательница siapress.ru Светлана П.

«Наконец-то на клумбах расцвели крокусы! Сначала появились белые, а теперь распускаются и фиолетовые. Очень приятно видеть, как земля оживает после долгой зимы», – рассказала читательница.

На снимках видно, как нежные крокусы пробиваются сквозь еще холодную землю, наполняя пространство яркими красками и создавая весеннее настроение.

Поделиться фотографиями весенних цветов и не только вы можете в нашем телеграм-канале.