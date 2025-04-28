Югорчанка прожила 26 лет с редчайшим пороком сердца и обрела шанс на новую жизнь

Жительница Югры Ирина Самоловова стала первой взрослой пациенткой за 30-летнюю историю Окружного кардиоцентра, которой выполнили конусную реконструкцию трикуспидального клапана при аномалии Эбштейна ‒ редчайшем врожденном пороке сердца. Подобные случаи в России единичны, сообщает пресс-служба Кардиоцентра Сургута.

«Прошел год, как кардиохирурги ОКД вместе с главным внештатным детским кардиохирургом Ленинградской области Владимиром Болсуновским выполнили уникальную операцию. Жизнь Ирины изменилась кардинально. О своем диагнозе женщина узнала во время беременности в 1997 году. Тогда для родоразрешения в Сургут прибыла бригада врачей из Тюмени ‒ специалисты опасались за здоровье будущей мамы, у которой в анамнезе было редкое заболевание», ‒ говорится в пресс-релизе.

26 лет пациентка жила с тяжелым пороком сердца, пережив три остановки сердца. «Скорые дежурили у моего дома. Каждый приступ, когда пульс поднимался до 200 ударов, вызывал панический страх», ‒ вспоминает она.

Много лет Ирина находилась под постоянным наблюдением специалистов кардиоцентра. На радикальную операцию в 2024 году она решилась без колебаний. Операцию провела команда сердечно-сосудистых хирургов ОКД ‒ Дмитрий Ковальчук, Олег Ибрагимов, Александр Медведев ‒ при поддержке приглашенного эксперта Владимира Болсуновского.

«Каждый раз, оперируя человека с врожденным пороком сердца, врач всегда делает все возможное, но очень много нюансов, сложностей для того, чтобы обеспечить человеку здоровую жизнь. Эти уникальные операции проводятся, здесь в Окружном кардиодиспансере, потому что это один из самых современных медицинских центров. Я уверен, что он станет флагманом в развитии кардиохирургии. Здесь есть самое главное ‒ команда высококвалифицированных врачей, которые справятся с любой задачей», ‒ отметил Владимир Болсуновский.

Недавно Ирина вновь встретилась со своими спасителями ‒ теперь их общение больше напоминает дружеское. Она делится радостями новой жизни, в которой тяжелый диагноз остался в прошлом. Путь к выздоровлению пройден успешно.