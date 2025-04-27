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​Юные сургутяне оказались в числе победителей Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна»

На фестивале в Ставрополе сургутяне завоевали сразу три призовых места

​Юные сургутяне оказались в числе победителей Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна»
Фото: администрация Сургута

В Ставрополе подвели итоги III Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна». Сургутские участники показали высокие результаты, став победителями и призерами в нескольких направлениях, рассказали в городской администрации.

Театральный коллектив «Рампа» занял первое место в театральном направлении в номинации «Театр малых форм», драматический театр среди больших составов.

Первое место также завоевал театр-мюзикл «Новые горизонты» в номинации «Театр малых форм», музыкальный театр среди больших составов.

Вокалистка София Олареско стала серебряным призером в вокальном направлении в номинации «Народное пение», соло.

Всего участниками фестиваля стали 1 500 школьников в возрасте от 12 до 18 лет из более чем 80 регионов России.

Фестиваль проводится в рамках Национального проекта «Молодежь и дети».


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Сегодня в 10:06, просмотров: 106, комментариев: 0
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