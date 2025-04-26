В Сургуте планируют раздать 14 тысяч георгиевских ленточек

В Сургуте стартовали акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика», приуроченные к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщает администрация города.

Одним из первых к всероссийской акции «Георгиевская ленточка» присоединился глава города Максим Слепов. Он также объявил о старте благотворительной акции «Красная гвоздика», цель которой – сбор пожертвований для оказания адресной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и специальной военной операции. За пожертвование каждый желающий может получить значок в виде красной гвоздики.

«На память благотворители получают значок – красную гвоздику, символ акции и нашей общей помощи ветеранам. Принял его с почтением к труду и подвигу нашего старшего поколения», – поделился Максим Слепов.

В Сургуте распространением георгиевских ленточек занимаются волонтеры Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Как рассказал специалист-эксперт отдела молодежной политики комитета внутренней и молодежной политики администрации города Марк Бородатый, волонтеры работают на разных площадках, чтобы привлечь как можно больше жителей.

«Волонтеры Победы будут находиться на всех максимально возможных площадках для того, чтобы охватить как можно больше жителей. Волонтеры не только раздают ленточки, но и занимаются информационно-просветительской работой. Они рассказывают историю ее создания, а также разъясняют, в каких местах ее ношение является уместным и уважительным», – отметил он.

Акции продлятся до 22 июня – дня начала Великой Отечественной войны. В этом году в Сургуте планируют распространить около 14 тысяч георгиевских ленточек.