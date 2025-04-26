16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  82,6549   EUR  94,3593  

Новости

Больше новостей
Поедете в Оман?
Комментировать
0
Пляжный отпуск в этом году проведете:
Комментировать
0
Ваше отношение к курению?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте стартовали акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика» в честь 80-летия Победы

В Сургуте планируют раздать 14 тысяч георгиевских ленточек

В Сургуте стартовали акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика» в честь 80-летия Победы
Фото: администрация Сургута

В Сургуте стартовали акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика», приуроченные к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщает администрация города.

Одним из первых к всероссийской акции «Георгиевская ленточка» присоединился глава города Максим Слепов. Он также объявил о старте благотворительной акции «Красная гвоздика», цель которой – сбор пожертвований для оказания адресной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и специальной военной операции. За пожертвование каждый желающий может получить значок в виде красной гвоздики.

«На память благотворители получают значок – красную гвоздику, символ акции и нашей общей помощи ветеранам. Принял его с почтением к труду и подвигу нашего старшего поколения», – поделился Максим Слепов.

В Сургуте распространением георгиевских ленточек занимаются волонтеры Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Как рассказал специалист-эксперт отдела молодежной политики комитета внутренней и молодежной политики администрации города Марк Бородатый, волонтеры работают на разных площадках, чтобы привлечь как можно больше жителей.

«Волонтеры Победы будут находиться на всех максимально возможных площадках для того, чтобы охватить как можно больше жителей. Волонтеры не только раздают ленточки, но и занимаются информационно-просветительской работой. Они рассказывают историю ее создания, а также разъясняют, в каких местах ее ношение является уместным и уважительным», – отметил он.

Акции продлятся до 22 июня – дня начала Великой Отечественной войны. В этом году в Сургуте планируют распространить около 14 тысяч георгиевских ленточек.


нравится (2) не нравится (0)
26 апреля в 17:04, просмотров: 687, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
27 апреля в 08:21
Уважаемый Марк!Надеемся,что одна из площадок будет заявлена для шествия "Бессмертный полк".Если задача 9не на отчетной бумаге) - привлечь бОльшее количество жителей к памяти поколений.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Тигры, гимнасты и веселый клоун: в Сургуте прошло шоу цирка «Колизеум» // ВИДЕОФАКТ 793
  2. ​Читатели СИА-ПРЕСС разделились во мнениях о памятнике на месте ДК «Строитель» 668
  3. ​Сугробы выше нормы: в Югре этой зимой выпало осадков в 1,5 раза больше обычного 520
  4. ​Мошенники не отдыхают: какие ловушки готовят к майским праздникам? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 430
  5. ​В 2025 году Югра направит более 2 миллиардов рублей на поддержку агропромышленного комплекса 267
  6. В поселке Югры разрушается мемориал Великой Отечественной войны 227
  7. ​Автомобилистов предупредили об ограничении движения на трассе Югорск – Таежный 223
  8. Без прав и экипировки: женщина с ребенком пострадали в ДТП на квадроцикле 189
  9. ​Пойман спустя годы: в Нижневартовске арестовали обвиняемого в насилии над малолетней 177
  10. Пассажиров самолетов предупредили о скрытых правилах объединения багажа 176
  1. ​Как работники СОКБ не уважают других горожан 2568
  2. ​Парковка есть ‒ совести нет! 1715
  3. Главврача сургутской больницы проверили после жалоб на аборты без наркоза 1654
  4. ​Тяжелейший сорок второй. На повестке дня… 1648
  5. Появились новые подробности трагедии в бане под Сургутом 1248
  6. «Давайте будем честны…»: губернатор Югры признал роль мигрантов в повышении рождаемости 1229
  7. ​«ЗвОнит» или «звонИт»: ударение в слове может поменяться 1218
  8. ​«Это будет вечный город»: в интернете появились архивные кадры с молодым Сергеем Собяниным в Когалыме 1211
  9. ​Благоустройство набережной возле СОКБ и «Газпрома» выглядит как профанация: зачем голосовать за то, что не будут использовать? 1189
  10. ​«Современная, плотная и многофункциональной городская застройка − лучшее решение в ядре центра Сургута» 1160
  1. Руководителю управления кадровой службы ПАО «Сургутнефтегаз» Руслану Кузе – 50 лет! 15029
  2. ​Долгожданное открытие: в Сургуте заработала баня «Сандуны» 8202
  3. ​На пяти улицах Сургута появятся «умные» светильники 6378
  4. ​Старое доброе… скучное? 5513
  5. ​Проклятый спортивный ангар 5431
  6. Планировка и наполнение жилых районов в Сургуте примитивно — оно не учитывает интересы ни женщин, ни детей, ни пенсионеров 5173
  7. ​Концепция, а не проект 4841
  8. ​Демографическая катастрофа: в России зафиксировали антирекорд рождаемости 4104
  9. Не осквернить память предшественников 3708
  10. ​Сергей Рыжиков из Нижневартовска готовится к полету на МКС: Роскосмос показал кадры подготовки экипажа 3666

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика