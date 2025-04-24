В Югре стали известны подробности пожара в бане, где погиб подросток

Следственный комитет Югры сообщил новые подробности трагедии, произошедшей в Сургуте на дачном участке «Виктория». Тогда в результате пожара погиб 16-летний подросток, а его 14-летний друг находится в реанимации. Об этом пишет издание «Аргументы и Факты».

По данным следствия, подростки были друзьями – один приехал к другому на дачу с ночевкой.

«Мальчики – друзья, один с ночевкой приехал к другому на дачу. Ведется следствие», – прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, ранним утром 21 апреля в бане в СОТ «Виктория» под Сургутом произошел пожар, в результате которого погиб ребенок. В ликвидации возгорания участвовали 26 человек и восемь единиц техники, включая 14 сотрудников и четыре машины от МЧС России.