После ледохода теплоходы снова свяжут города и поселки Югры

Сезон речной навигации в Сургуте начнется, как обычно, после ледохода, но ориентировочная дата старта уже определена ‒ 15 мая. Об этом сообщает Стройкомплекс Югры в своих соцсетях.

«В столицы Югры полным ходом идет подготовка к началу навигации 2025 года. В затоне АО «Северречфлот» 42 теплохода ждут выхода на маршруты. <…> В мастерских ремонтируют двигатели и агрегаты. На теплоходе «Валдай» проводится дефектация двигателя, которая занимает одну-две недели. Надежность судов ‒ приоритет, чтобы избежать сбоев в навигации», ‒ указали в сообщении.

Навигация между Сургутом и Нижневартовском планируется к открытию с 15 мая. В Кондинском районе движение по рекам стартует уже с конца апреля, а в Березовском и Белоярском районах ‒ ближе к концу мая.

Как и в прошлые годы, труднодоступные территории Югры будут обеспечены социально значимыми речными маршрутами. Всего на линиях будут работать 34 пассажирских судна.