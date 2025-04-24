Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

26 апреля

Интеллектуально-развлекательный квиз «Конек-горбунок»

Место проведения: Сургутский Художественный Музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Детей и их родителей приглашают на интеллектуально-развлекательный квиз по выставке к 210-летию со дня рождения П.П. Ершова «Конек-горбунок».

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 100 рублей, взрослый – 120 рублей. 6+

Концертная программа «Парад солистов»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 16:00.

Сургутян приглашают на концертную программу для старшеклассников «Парад солистов», которую исполнит концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд». На сцене прозвучат фрагменты известных оперетт, произведения в стиле джаз, рок и диско.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Акустическое выступление группы «НЕва»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

В Сургуте состоится акустическое выступление тюменской группы «НЕва» и встреча с ее лидером Алексеем Шляковым. Коллектив выступит со скрипкой, а зрители услышат лучшие песни группы «НЕва», новые песни проекта «Угрюм-вода», а также размышления о творческом пути длиной в 37 лет.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Концерт «Невидимые нити прошлого и настоящего»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 19:00.

Для жителей и гостей Сургута выступит Народный самодеятельный коллектив ансамбля народного танца «Шатлык». Зрителей познакомят с легендой, как Великий Творец, вобрав в себя всю первозданную красоту мира ‒ мерцание звезд, дыхание ветра, журчание рек и нежный аромат цветочной пыльцы ‒ с бесконечным терпением и любовью сотворил Землю. Созданный им мир был совершенен, но со временем люди начали забывать о своих истоках, о связи с природой и предками.

С помощью музыки и танца коллектив воссоздаст первозданную гармонию мира, которую башкирский народ всегда чтил и берег с особым трепетом.

Телефон для справок: 60-58-60. Касса: 24-02-80. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Открытый микрофон в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В Невесомости пройдет традиционный открытый микрофон. На сцене выступят следующие группы: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ, PARTY KILLERS и ДЖЕКИЛЛ И ХАЙД, а также DANCHETTA, ОДИН НА ГРАНИЦЕ ВЕРХНЕЙ ТАЙГИ, КОТ, Анастасия Евсеева, Галина Соколова, Юлия Ковальчук и Александра Ершова.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

27 апреля

Музейное занятие «Оленьими тропами»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Участникам мероприятия расскажут об уникальном животном ‒ символе Севера – олене, а также о интересных фактах, связанных с ним. Помимо этого, все желающие могут поучаствовать в традиционных играх и научиться мастерить мягкую игрушку «вэли».

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 6+

Спектакль «Сказка о потерянном времени»

Место проведения: Центр культуры «Камертон», улица Островского, 16. Время: 12:00 и 14:00.

Для детей и взрослых подготовили спектакль по увлекательной и фантастической истории о приключениях обыкновенного ученика пятого класса, школьника Пети Зубова и о его новообретенных друзьях.

Телефон для справок: 71-18-18, 75-22-82. Цена билета: 500 рублей. 6+

Мастер-класс «Жар-птица»

Место проведения: Сургутский Художественный Музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Горожане могут создать иллюстрацию по мотивам выставки «Конек-Горбунок». Работа пройдет в технике сухая пастель.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый – 300 рублей. 6+

Концерт «Красота родного края»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 19:00.

Народный самодеятельный коллектив ансамбля народного танца «Ватан» погрузит зрителей в атмосферу живого наследия Кавказа и передаст через пластику своего тела богатство величественного края. Кстати, горожане смогут получить в подарок на память о концерте блокнот с фотографией и автографами участников коллектива.

Телефон для справок: 60-58-60. Касса: 24-02-80. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+