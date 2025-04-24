«Летопись сердец» стартует 25 апреля и дает юным сургутянам шанс сохранить семейную память о подвигах предков

С 25 апреля по 20 мая 2025 года в рамках проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская патриотическая акция «Летопись сердец». Она приурочена сразу к двум важным датам − Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Акция направлена на воспитание гражданственности и патриотизма среди школьников через изучение героического прошлого нашей страны на примере ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции, а также локальных конфликтов в Афганистане, Чеченской Республике и Сирии», − рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

Организаторы приглашают школьников из всех регионов России принять участие в творческом конкурсе и рассказать истории героев своей семьи или края. Работы можно представить в двух номинациях: «Фильм о Герое моего края или семьи» и «Рассказ о Герое моего края или семьи».

Подать заявку можно до 20 мая через портал Культурадляшкольников.РФ.

Лучшие 100 работ определит экспертная комиссия, в состав которой войдут известные деятели культуры и искусства. Победители будут объявлены 20 июня, их работы опубликуют на сайте акции.