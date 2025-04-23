В крематории Сургута ежемесячно проводят около 100 процедур

В Сургуте за последние пять лет в два раза увеличилось количество кремаций. Если в 2019 году было проведено 680 процедур, то сейчас их число стабильно держится на уровне около 100 в месяц ‒ то есть порядка 1 200 в год. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал директор МКУ «Ритуал» Игорь Фурив.

«До декабря 2024 года наш крематорий был единственным на территории Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО. Осенью прошлого года крематорий открылся в Тюмени. Но спрос на услугу кремации стабильно растет, она с каждым годом становится все более востребованной у людей», ‒ рассказал он.

Как отмечают в учреждении, сургутский крематорий полностью закрывает потребности не только самого города, но и Сургутского района, а также соседних регионов ‒ Ямала, ХМАО и Томской области.