В Сургуте в результате ДТП пострадала непристегнутая пассажирка

Накануне, 22 апреля, в Сургуте на улице Аэрофлотская 58-летняя женщина за рулем «Toyota Land Cruiser» неудачно перестроилась и столкнулась с «Toyota Camry». Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«22 апреля 2025 года около 23:05 на улице Аэрофлотская в городе Сургут, 58-летняя женщина, управляя «Toyota Land Cruiser», по предварительным данным, при перестроении не убедилась в безопасности совершаемого маневра и допустила столкновение с автомобилем «Toyota Camry», под управлением 26-летнего водителя», – передают в источнике.

В результате аварии пострадала непристегнутая пассажирка «Toyota Camry».