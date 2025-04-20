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​Сургут примет международную конференцию по педагогике Фридриха Фрёбеля

На форум «Векторы развития педагогики Ф. Фрёбеля: от научной концепции к вариативным практикам» в Сургуте приедут более 1 200 специалистов

​Сургут примет международную конференцию по педагогике Фридриха Фрёбеля
Фото: администрация Сургута

Сургут станет первым после Москвы городом России, который примет V Международную научно-практическую конференцию «Векторы развития педагогики Ф. Фрёбеля: от научной концепции к вариативным практикам». Мероприятие пройдет 21 апреля и соберет более 1200 участников — экспертов в сфере образования, культуры и дошкольного воспитания из России, Казахстана, Беларуси и других стран, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Основное внимание будет уделено практическим аспектам: опыт девяти детских садов будет представлен на шести площадках дошкольных учреждений города. Гости познакомятся с методиками, которые уже внедряются в образовательный процесс. Участников ждут экскурсии по детсадам, демонстрации используемого оборудования и открытые занятия.

Особый акцент сделают на опыте сургутских педагогов в применении фрёбелевской методики. Участники конференции узнают, как с помощью игры и творческих заданий можно формировать у детей познавательную активность и воображение. Именно на этих принципах — обучении через игру, взаимодействии с природой и предметным миром — строится педагогическая концепция немецкого просветителя Фридриха Фрёбеля.

Конференция в Сургуте станет важным шагом в распространении современных практик раннего развития и укреплении профессиональных связей в сфере дошкольного образования.


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20 апреля в 15:23, просмотров: 936, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
20 апреля в 17:10
За чей счёт этот «педагогический банкет»? Зачем нам нужен этот Фребель? Сегодня зачем он нужен? Зачем нам, городу, нужно собирать 1200 участников, включая из соседних государств? Соберите конференцию по Дому Пионеров или включите в повестку дня этого «фребелевского» симпозиума тему «Дома Пионеров» и опыт детского пионерского движения, актуализируя его для «Движения первых». Право, ну хоть какая-то польза осталась бы для города.
Серж
21 апреля в 12:55
Кто это ахинею придумывает? Деньги что ли некуда девать? Думаю, что на этот проект - для кого-то просто навар. Прочитал про этого педагога из 19 века. Фигня какая-то. Всё смотрим куда-то на Запад, а они, умные, применяют наше советское образование. Почему на эту ерунду дают деньги? И кто даёт?
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