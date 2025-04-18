Плохая уборка снега стоила УК Сургута почти полмиллиона

В Сургуте управляющие компании оштрафовали на 470 тысяч рублей за плохую уборку снега с дворов. Об этом сообщил официальный телеграм-канал ЦУР Югры.

«За последний месяц ЦУР Югры зафиксировал 168 жалоб на эту тему. Все сигналы передали в Жилстройнадзор, который контролирует работу УК и проводит проверки», ‒ указали в сообщении.

Штрафы получили следующие УК:

«Стандарт плюс» ‒ 300 тысяч рублей;

«Ютерра» и «Запад» ‒ по 60 тысяч рублей каждая;

«Сургут Сервис» ‒ 50 тысяч рублей.

УК«Стандарт плюс» получила максимальный штраф по итогам инспекции у дома №19 на улице Университетской. На территории не убрали снег и лед, что создавало опасность для пешеходов. Кроме того, в подвальном помещении был обнаружен строительный и бытовой мусор, зафиксированы протечки и частичное затопление паркинга.