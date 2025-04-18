Пожар в садовом товариществе «Чистые пруды» унес жизнь сургутянки

Прошедшей ночью в СНТ «Чистые пруды» в Сургуте произошел пожар. Во время тушения в доме была обнаружена погибшая. По информации от соседей, это хозяйка участка, сообщают в ОНДиПР по городу.

«В 22:55 на центральный пункт пожарной связи г. Сургута поступило сообщение о возгорании дачного дома по ул. Песчаной в СОТ «Чистые пруды». По прибытию пожарных подразделений установлено, что строение полностью охвачено огнем, есть угроза рядом стоящему дому», − говорится в сообщении.

В результате происшествия полностью сгорел дом женщины и пострадала соседняя постройка. В тушении принимали участие 17 человек и пять единиц техники.

Причины трагедии выясняют специалисты. Расследование ведут органы дознания МЧС и испытательная пожарная лаборатория. В дальнейшем материалы дела будут переданы в следственный комитет.