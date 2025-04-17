В Сургуте на Мемориале Славы появился новый памятник солдату Великой Отечественной войны

На Мемориале Славы в Сургуте состоялось торжественное открытие нового памятника «Солдат − победитель Великой Отечественной войны». В церемонии приняли участие глава города Максим Слепов, представители администрации, депутаты Думы и общественники. Народный избранник Виктор Рябчиков в приветственном слове отметил значимость монумента как символа памяти и уважения к подвигу фронтовиков.

«Мы – нация победителей, поэтому отрадно, что в городе появится памятник солдату-победителю. Открытием этого памятника мы еще раз склоняется головы перед солдатами Победы», − подчеркнул депутат.

Полностью финансирование изготовления и установки скульптуры взяла на себя компания «Автодорстрой». Автором памятника стал известный скульптор, член Союза художников России и ЮНЕСКО Игорь Яворский.

Памятник выполнен в классическом советском стиле: бронзовая фигура солдата высотой 2,5 метра установлена на гранитный пьедестал в форме пятиконечной звезды. Аналогичная скульптура недавно появилась и в Сургутском районе.

К открытию памятника на Мемориале также обновили территорию: установили 28 лавочек и 36 урн, украшенных символами воинской доблести − звездой и лавровым венком. В ближайшее время здесь появятся флажные конструкции.

К 80-летию Победы праздничное оформление охватит весь город: вдоль дорог установят декоративные панели и кронштейны, уже размещены стилизованные баннеры и панно.