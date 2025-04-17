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​Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 апреля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 апреля? // АФИША
Фото: администрация Сургута / vk.com

19 апреля

Мастер-класс «Пасхальная корзинка»

Место проведения: Сургутский Художественный Музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

В честь Пасхи для сургутян организовали мастер-класс, на котором они смогут изготовить подставку под пасхальное яйцо из полимерной глины. Такая поделка станет отличным украшением для праздничного стола.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый – 300 рублей, семейный – 350 рублей. 6+

Музыкальная программа «Миллионы путей»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

Сургутян и гостей города приглашают на программу «Миллионы путей» в рамках проекта «Кинопорт». Для зрителей выступят студии современного вокала «M-VOICE», которые исполнят известные песни из отечественных и зарубежных кинофильмов.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Юбилейный концерт «Солнечный путь к чувашским корням»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 18:00.

В Сургуте состоится юбилейный концерт «Солнечный путь к чувашским корням» коллектива чувашской культуры «Туслах». Коллектив был создан под руководством Татьяны Толстовой и вот уже 15 лет знакомит публику с богатым наследием Чувашии. Во время мероприятия зрители погрузятся в атмосферу древних обрядов и увидят всю красоту и грацию чувашского национального искусства.

Телефон для справок: 60-58-60. Касса: 24-02-80. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

20 апреля

Пасха в «Старом Сургуте»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 10:00.

Юных и взрослых горожан приглашают отметить главный православный праздник ‒ Пасху. Участников ждет насыщенная программа, в которую войдут: выставка-ярмарка пасхальных сувениров, игровая площадка «В гости Пасха к нам пришла», освящение пасхальной снеди, мастер-класс «Кукла «Пасха» и мастер-класс «Пасхальное яйцо».

Телефон для справок: 24-78-39. Вход свободный. 0+

Музейный праздник «Пасха наступила ‒ радость охватила!»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 12:00.

В день Пасхи в купеческом доме расскажут о традициях праздника Воскресения Христова. Также посетители смогут изготовить пасхальную открытку в технике «ниткография».

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 6+

Мастер-класс «Праздничный зайчик»

Место проведения: Сургутский Художественный Музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

В Сургуте пройдет еще один мастер-класс в честь Пасхи. На нем все желающие создадут декоративное панно в виде зайца. Работа будет выполнена в смешанной технике из различных материалов.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый – 300 рублей, семейный – 350 рублей. 6+

Спектакль «Собачья дверца»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5. Время: 15:00 и 18:00.

На сцене «Нефтяника» ставят спектакль «Собачья дверца» от детской театральной студии «Фантазеры». Постановка создана по мотивам повести Константина Сергиенко «До свидания, овраг». Зрителям расскажут историю о судьбе бездомных собак, живущих на окраине города. Голодные, грустные, без крыши над головой, но мечтающие о своем человеке.

Телефон для справок: 41-43-21. Цена билета: от 300 рублей. 12+

Концертная программа «Великой Победе посвящаем»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 17:00.

В этот день Симфонический оркестр Сургутской филармонии исполнит концертную программу «Великой Победе посвящаем», в которой представлены: академическая музыка, народные произведения и сочинения авторов XX века. Солисты ‒ участники программы «Новые имена Сургута».

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+


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Сегодня в 14:35, просмотров: 128, комментариев: 0
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