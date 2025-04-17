Горводоканал Сургута проведет работы на улицах Мелик-Карамова, Энергетиков, Кукуевицкого и Аэрофлотской

Уже этим летом в Сургуте начнут масштабные работы по закольцовке сетей холодного водоснабжения. Это решение поможет повысить качество питьевой воды и сделать водоснабжение в городе более надежным, сообщает Стройкомплекс Югры в своих соцсетях.

В первую очередь работы пройдут на следующих участках:

‒ между улицами Мелик-Карамова и Энергетиков;

‒ на улице Кукуевицкого ‒ в зоне водопровода «Горводоканала»;

‒ на улице Аэрофлотской.

«Одна из задач закольцовки ‒ это, конечно же, увеличение надежности. При инцидентах, происходящих на части сети, мы можем безболезненно исключать те или иные участки, выводить из работы и, соответственно, все абоненты у нас остаются с водоснабжением», ‒ пояснил директор СГМУП «Горводоканал» Григорий Бондаренко.

Кроме того, по словам спикера, такое решение обеспечивает циркуляцию воды и препятствует образованию отложений в тупиковых трубопроводах.