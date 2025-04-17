Utair запускает летние рейсы из Сургута

Авиакомпания Utair перешла на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 25 октября 2025 года. Для жителей Сургута подготовили ряд изменений: увеличено количество рейсов на популярных направлениях и запущены новые маршруты, говорится на сайте компании.

С июня число полетов в Сочи вырастет до 14 раз в неделю, а также откроется прямой рейс в Ставрополь. В Минеральные Воды самолеты Utair будут летать четыре раза в неделю.

В международной программе из Сургута до конца мая продолжатся рейсы в Дубай и Фергану. С июня стартуют полеты в Анталью — одно из самых востребованных направлений летнего отдыха.

Внутрироссийская сеть тоже расширяется: из Сургута начнут летать самолеты в Волгоград, Казань и Нижнекамск, а частота рейсов в Новосибирск увеличится до шести раз в неделю.