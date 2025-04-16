Сургут уверенно сохраняет инвестиционное лидерство и продолжает системное развитие

Сургут остается одним из крупнейших и наиболее перспективных муниципалитетов Югры. Город не только демонстрирует устойчивый рост экономики, но и последовательно реализует стратегические планы по расширению инвестиционной активности. Об этом говорится в инвестиционном послании Главы Сургута Максима Слепова на 2025 год.

За последние пять лет бюджет Сургута вырос почти вдвое ‒ с 31 до 51 млрд рублей.

«Важнейшее событие конца 2023 и 2024 годов ‒ корректировка Стратегии социально-экономического развития города и утверждение единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования города. Мы с вами комплексно подошли к стратегическому планированию города. Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования взаимосвязан со Стратегией развития города», ‒ указал Максим Слепов.

В числе стратегических целей ‒ формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие городской инфраструктуры, а также рост частных вложений в социальные, производственные и инновационные проекты.

На территории Сургута реализуются 16 крупных инвестиционных проектов общим объемом свыше 190 млрд рублей. Среди них:

‒ Инновационный научно-технологический центр «ЮНИТИ ПАРК» ‒ ключевой федеральный проект с инвестиционной емкостью 94 млрд рублей;

‒ Строительство второго моста через реку Обь;

‒ Реконструкция железнодорожного вокзала;

‒ Создание Сургутского транспортно-логистического комплекса.

Особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры. Город планирует построить свыше 120 км новых дорог до 2044 года, в том числе 11 участков ‒ в ближайшие три года. Эти преобразования превратят Сургут в один из узлов национального логистического значения.

Не менее важна и реализация программы комплексного развития территорий (КРТ). Город стал первым в Югре, где начали ее практическое воплощение. Речь идет не только о застройке, но и о создании образовательных, культурных, социальных объектов.

«Активно участвуют в преображении Сургута и сами сургутяне. В 2024 году реализовано 17 инициативных проектов на сумму 72,5 млн рублей. Это рекордное количество по сравнению с предыдущими годами. В 2021 году мы начали с двух проектов», ‒ отметил глава города.

Сургут также вошел в ТОП-20 городов ESG-рейтинга ВЭБ.РФ и «Сбера», занял седьмое место в «IQ-городов» Минстроя, и продолжает наращивать цифровой, инновационный и промышленный потенциал.

С полным текстом инвестиционного послания главы Сургута на 2025 год можно ознакомиться на сайте.