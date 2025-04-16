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​Сургут приводят в порядок к 9 Мая: моют остановки, убирают мусор и облагораживают мемориалы

В Сургуте наводят порядок к празднованию 80-летия Великой Победы

​Сургут приводят в порядок к 9 Мая: моют остановки, убирают мусор и облагораживают мемориалы
Фото: администрация Сургута

В Сургуте благоустраивают общественные территории и убирают город в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас специалисты очищают мосты, опоры освещения и остановочные павильоны. От граффити, грязи и несанкционированной рекламы избавляются методом паровой очистки, говорится на сайте мэрии города.

«Производим мойку мостовых сооружений, прибордюрной части дороги и остановочных павильонов. В течение двух недель планируем выполнить весь объем работ и закончить к праздникам. Остановочные павильоны и мосты моем паром. За день получается охватить порядка десяти остановок. Всего предстоит отмыть порядка ста», ‒ поделился начальник участка дорожно-ремонтных работ СГМУП «ДорРемТех» Максим Кальтымов.

К работам подключились и сотрудники МКУ «Лесопарковое хозяйство». Они занимаются уборкой мусора на газонах, а также благоустройством территорий рядом с мемориалами и памятниками. При необходимости проводится ремонт и восстановление монументов, расчистка от снега и опавшей листвы.

«На этой неделе завершаем работы на Мемориале Славы, где очень много объектов. Останутся только работы по покраске звезды, которые выполним перед мероприятием. Уже произвели подклейку отслоившейся плитки, затирку межплиточных швов», ‒ отметила директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Напомним, в рамках подготовки к юбилею Победы на Мемориале Славы уже установили новый памятник «Солдат ‒ победитель Великой Отечественной войны». Также на площади у Вечного огня заменили 28 лавочек и 36 урн.


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16 апреля в 11:25, просмотров: 646, комментариев: 0
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