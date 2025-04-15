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Сургутский «СПОПАТ» закупит новые автобусы за 264 миллиона рублей

Около 17 новых автобусов закупят для Сургута летом 2025 года

Сургутский «СПОПАТ» закупит новые автобусы за 264 миллиона рублей
Фото: администрация Сургута

Автопарк сургутского перевозчика «СПОПАТ» этим летом пополнится новой техникой. Предприятие планирует приобрести партию автобусов за 264 млн рублей. Об этом пишет NEFT, ссылаясь на портал госзакупок.

«Автобусы будут окрашены в белый цвет, работать на метане, иметь 30 посадочных мест и развивать скорость от 80 километров в час. Точное число приобретаемых машин в закупочной документации отсутствует, однако указана цена за одну штуку – 1,5 млн рублей. Согласно указанному в заявке лимиту, выходит, что предприятие сможет купить около 17 автобусов», – передают в источнике.

Поставщика определят по итогам аукциона, который состоится 7 мая. До конца июля 2025 года выбранный подрядчик должен будет передать партию транспорта предприятию.


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Сегодня в 15:20, просмотров: 222, комментариев: 0
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