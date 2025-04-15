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В Сургуте продолжается промывка сетей: где и когда отключат воду

СГМУП «ГВК» предупреждает о временном ухудшении качества воды из-за промывки сетей

В Сургуте продолжается промывка сетей: где и когда отключат воду
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте продолжаются плановые промывки сетей водоснабжения. Без отключений воды работы пройдут с 21 по 24 апреля в 14 микрорайоне, на улице 50 лет ВЛКСМ, 13 (ЦТП-37) и с 28 по 30 апреля в 15 микрорайоне, на проспекте Мира, 28 (ЦТП-40). Об этом рассказала пресс-служба СГМУП «ГВК».

А вот в микрорайоне 28 запланированы промывки с временным отключением холодного водоснабжения. Так, 6 мая с 9:00 до 14:00 воду отключат в доме по адресу ул. Югорская, 17, а 13 мая − в домах №13 и №15 на той же улице.

Из-за промывки возможно временное ухудшение качества холодной воды. На это время будет организован подвоз воды, о месте размещения автоцистерны сообщит управляющая компания.

«В связи с необходимостью промывки участков трубопроводов до чистой воды, возможна корректировка по срокам. По завершению работ СГМУП «ГВК», управляющим компаниям будет необходимо произвести гидропневматические промывки внутридомовых систем ХВС, включая лежаки и стояки», − пояснили в компании.

Напоминаем номер телефона круглосуточной диспетчерской службы СГМУП «ГВК»: 45-65-44. Также об ухудшении качества ресурса можно сообщить через сайт предприятия в разделе «сообщить о проблеме».


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Сегодня в 11:54, просмотров: 142, комментариев: 0
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