Врачи Кардиоцентра Сургута спасли жизнь вахтовика из Угута

64-летний житель Томской области, работающий вахтовым методом автокрановщиком в селе Угут Сургутского района, собирался как обычно выйти на смену, но оказался в реанимации. У мужчины случился острый инфаркт миокарда, и его срочно эвакуировали на вертолете в Сургут, говорится в пресс-релизе Кардиоцентра Сургута.

Как рассказали медики, утро у мужчины началось с плановой проверки состояния здоровья. Фельдшер медпункта обратил внимание на опасные симптомы ‒ бледность, одышку и давящую боль за грудиной. В участковой больнице в Угуте пациенту провели ЭКГ, которая подтвердила серьезные нарушения в работе сердца.

Врачи связались с кардиологическим дистанционным пунктом Окружного кардиодиспансера в Сургуте и согласовали экстренную госпитализацию. Уже через несколько часов борт санавиации доставил пациента в Сургут, где его ждала команда врачей.

«Медсестра в Угуте сразу обратила внимание на мое состояние и проявила беспокойство, настояла на обращении в больницу. В Сургут меня отправили на вертолете. Во время полета мне оказывали помощь, когда я пожаловался на нехватку воздуха ‒ дали кислород. Так сложилось, что в итоге я оказался в Кардиоцентре, где меня и прооперировали. В реанимации провел всего полдня и не ожидал, что все сложится так удачно для меня», ‒ вспоминает мужчина.

В Кардиоцентре Сургута пациента ожидала команда специалистов: рентгенхирург Александр Лемле, врач-анестезиолог Шероз Садиков, операционная сестра Оксана Бастрыкова и медицинская сестра-анестезист Светлана Остальцева. Они провели мужчине механическую тромбоэкстракцию ‒ удаление тромба из сосуда, а затем стентирование пораженной артерии. Операция прошла под рентген-наблюдением: в суженный сосуд ввели катетер, расширили его специальным баллоном и установили стент для восстановления кровотока.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, завершает первый этап кардиореабилитации, включающий лечебную физкультуру, физио- и лазеротерапию. Как отметила лечащий врач-кардиолог Анастасия Захарова, мужчина никогда раньше не жаловался на боли в сердце, первым и единственным сигналом стал инфаркт в 64 года.