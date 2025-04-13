Тело мужчины обнаружили на реке Обь в Сургуте

Днем 13 апреля в районе сквера «Речников» в Сургуте спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Информация о происшествии поступила в экстренные службы города в 12:00, передает МЧС России по ХМАО.
На место оперативно прибыли представители МКУ «Сургутский спасательный центр», УМВД России по городу Сургуту, бригада скорой помощи и сотрудники Сургутского инспекторского отделения ГИМС МЧС.
В 12:20 спасатели подтвердили, что найденный мужчина мертв. Обстоятельства трагедии устанавливает Следственный комитет.
Спасатели напоминают жителям и гостям региона: с приходом весны лед на реках становится крайне опасным. Выход и выезд на него могут стоить жизни.
Рекомендации от МЧС:
– не выходите на весенний лед;
– откажитесь от подледной рыбалки;
– следите за детьми, особенно вблизи водоемов.