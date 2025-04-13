В храме Георгия Победоносца в Сургуте прошла служба ко дню Вербного воскресенья

Сегодня православные христиане Сургута празднуют один из главных церковных праздников – Вход Господень в Иерусалим, известный как Вербное воскресенье. В храме Георгия Победоносца накануне прошло всенощное бдение, фотографии с богослужения опубликовали в соцсетях.

Вербное воскресенье посвящено событию из Евангелия – торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим. Перед этим он воскресил своего друга Лазаря, и весть о чуде быстро разошлась по округе. Люди радостно встречали Спасителя, махали пальмовыми ветвями и кричали: «Осанна Сыну Давидову!»

Символом этого праздника стали веточки вербы – одного из первых растений, пробуждающихся весной. Именно их приносят в храмы на богослужение в знак духовного обновления.

После Вербного воскресенья начинается последняя и самая строгая неделя Великого поста – Страстная седмица. В это время верующие вспоминают о последних днях земной жизни Христа и готовятся к Пасхе.