В Сургуте обновили кодекс этики для муниципальных служащих

Глава города Максим Слепов утвердил кодекс служебного поведения, в котором прописали, каким должен быть современный чиновник: честным, корректным, политически нейтральным и устойчивым к коррупционным соблазнам.

С документом ознакомилась редакция siapress.ru. В нем – десятки пунктов: от соблюдения принципа равного отношения к гражданам до недопущения резких высказываний в интернете.

Сам кодекс существует более 15 лет, его обязаны иметь все муниципалитеты. Это требование законодательства по противодействию коррупции. Также Кодекс разработан в соответствии в Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, который одобрен решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.

Действующая редакция не внесла ничего нового по сравнению с предыдущей, она была приведена в соответствие с отдельными правовыми нормами.

Муниципальный служащий обязан действовать честно, профессионально и беспристрастно, воздерживаться от конфликтов интересов и даже от жестов и высказываний, которые могут быть восприняты как намек на взятку.

Внимание уделено и моральной составляющей. Служащим запрещается допускать дискриминационные высказывания по признакам пола, расы, возраста, языка, гражданства, политических или религиозных предпочтений. Даже вне работы чиновник обязан избегать грубости, предвзятых замечаний, высокомерия и обвинений без оснований.

В кодексе подчеркивается: любое поведение, которое может вызвать сомнение в добросовестности чиновника, − недопустимо.

Особенность кодекса − в его обязательности. Нарушения норм могут повлечь последствия: от отказа в повышении до дисциплинарных мер. По сути, это попытка задать планку и напомнить: служба в администрации – это не просто должность, а общественное доверие, которое нужно ежедневно подтверждать делом и поведением.