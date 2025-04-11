СурГПУ завершает юбилейную неделю торжественным мероприятием

Сегодня в Сургутском государственном педагогическом университете проходит главное событие праздничной недели − торжественное мероприятие, посвященное 30-летию вуза в статусе высшего учебного заведения.

К юбилею в СурГПУ провели насыщенную программу: тематические встречи и «Разговоры о важном», открытие фотовыставки «СурГПУ − 30 лет спустя: традиции, достижения, история успеха в кадре», а также студенческий «Кубок ректора» среди факультетов и команд.

«Учитывая, что потребность в учителях всегда была, и округ прирастал образовательными организациями, требовалось большее количество учителей, соответственно, и рос педагогический. В начале он стал колледжем, потом он стал педагогическим институтом, в 2005 году ему был присвоен статус университета. И вот в статусе ВУЗа, спустя уже 30 лет, мы продолжаем готовить педкадры (не только педкадры, но и кадры для социальной сферы) в нашем округе», − рассказал ректор СурГПУ Владислав Засыпкин в интервью siapress.ru

Кстати, в преддверии 30-летия главного центра высшего педагогического образования в регионе Ассоциация выпускников СурГПУ подготовила видеоролик, в котором бывшие студенты отвечают на один важный вопрос: что самое главное они поняли в университете?